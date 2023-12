Concert de Noël au Château de Compiègne Place du Général de Gaulle Compiègne, 16 décembre 2023 18:00, Compiègne.

Compiègne,Oise

Chloé Chaume et Stéphanie Humeau vous donnent rendez-vous le 16 décembre pour fêter Noël au Château de Compiègne autour des plus beaux airs du répertoire. De l’Ave Maria de Schubert en passant par la prière de Maometto II de Rossini ou encore Carmen de Bizet..

Place du Général de Gaulle

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



On December 16, Chloé Chaume and Stéphanie Humeau invite you to celebrate Christmas at the Château de Compiègne with some of the finest arias in the repertoire. From Schubert?s Ave Maria to Rossini?s Prayer of Maometto II and Bizet?s Carmen.

El 16 de diciembre, Chloé Chaume y Stéphanie Humeau celebrarán la Navidad en el Castillo de Compiègne con algunas de las mejores arias del repertorio. Desde el Ave María de Schubert a la Oración de Maometto II de Rossini, pasando por Carmen de Bizet.

Chloé Chaume und Stéphanie Humeau laden Sie am 16. Dezember ein, Weihnachten im Schloss von Compiègne mit den schönsten Arien des Repertoires zu feiern. Von Schuberts Ave Maria über das Gebet von Maometto II von Rossini bis hin zu Carmen von Bizet.

Mise à jour le 2023-12-06 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme