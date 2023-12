Propser Mérimée (1803 – 1870) Place du Général de Gaulle Compiègne, 15 décembre 2023, Compiègne.

Compiègne Oise

Début : 2023-12-15

fin : 2024-03-18

Cette exposition s’attache à restituer les multiples facettes d’un écrivain fascinant, en présentant non seulement le créateur d’un des plus grands mythes littéraires de tous les temps (Carmen), mais aussi l’archéologue qui, en France, se trouve à l’origine de la protection des monuments historiques, l’homme du monde et l’académicien, le sénateur et l’épistolier proche du couple impérial.

Le visiteur découvre ainsi le rôle de Mérimée en tant qu’inspecteur des Monuments historiques et son intérêt pour l’antiquité classique et l’archéologie. À travers portraits et documents, l’évocation de ses amitiés – écrivains comme Stendhal ou Hugo, peintres comme Delacroix – introduit ensuite à une section consacrée à l’homme de lettres en nous mettant en présence de Colomba ou Carmen, dont Bizet devait faire l’un des opéras les plus célèbres du répertoire…

Place du Général de Gaulle

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



