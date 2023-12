Les marionnettes du Château Place du Général de Gaulle Compiègne, 10 décembre 2023 07:00, Compiègne.

Compiègne,Oise

Et si l’histoire du Château de Compiègne vous était racontée à l’aide de marionnettes et du théâtre de papier ?

Lors de cette représentation, voyagez dans le temps et partez à la rencontre des grands personnages qui ont séjourné dans le château..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . 10.5 .

Place du Général de Gaulle

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



What if the history of the Château de Compiègne were told to you using puppets and paper theater?

During this performance, travel back in time and meet the great figures who have stayed at the château.

¿Y si le contaran la historia del castillo de Compiègne con marionetas y teatro de papel?

Durante esta representación, viaje en el tiempo y conozca a los grandes personajes que se han alojado en el castillo.

Wie wäre es, wenn Ihnen die Geschichte des Schlosses von Compiègne mithilfe von Marionetten und Papiertheater erzählt würde?

Machen Sie eine Zeitreise in die Vergangenheit und begegnen Sie den großen Persönlichkeiten, die sich im Schloss aufgehalten haben.

