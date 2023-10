Marché Loc’Halle de Noël à Cérons Place du Général de Gaulle Cérons, 10 décembre 2023, Cérons.

Cérons,Gironde

Marché gourmand de producteurs locaux pour promouvoir la vente directe et les circuits courts, et l’artisanat.

Restauration sur place et animation musicale..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 14:00:00. .

Place du Général de Gaulle

Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Gourmet market of local producers to promote direct sales and short circuits, and crafts.

Catering on site and musical entertainment.

Mercado gastronómico de productores locales para promover la venta directa y los circuitos cortos, y la artesanía.

Catering in situ y animación musical.

Gourmetmarkt mit lokalen Produzenten zur Förderung des Direktverkaufs und der kurzen Wege sowie des Kunsthandwerks.

Verpflegung vor Ort und musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cadillac-Podensac