Concert du Quatuor « Souffle d’été » Place du Général de Gaulle Bretoncelles, 7 octobre 2023, Bretoncelles.

Bretoncelles,Orne

Le Quatuor « Souffle d’été » va explorer avec nous à quatre voix solistes le fascinant répertoire de la Renaissance aux gospels.

Pratique : en l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. Une organisation de Bretoncelles Patrimoine & Nature..

2023-10-07 16:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Place du Général de Gaulle Église Saint-Pierre et Saint-Paul

Bretoncelles 61110 Orne Normandie



The « Souffle d’été » quartet will explore with us the fascinating repertoire of four solo voices, from the Renaissance to gospel music.

Practical: in the Saint-Pierre et Saint-Paul church. Organized by Bretoncelles Patrimoine & Nature.

El cuarteto « Souffle d’été » explorará el fascinante repertorio desde el Renacimiento hasta la música gospel con cuatro voces solistas.

Práctica: en la iglesia de Saint-Pierre et Saint-Paul. Organizado por Bretoncelles Patrimoine & Nature.

Das Quartett « Souffle d’été » wird mit uns zu vier Solostimmen das faszinierende Repertoire von der Renaissance bis zu den Gospels erkunden.

Praktische Übungen: in der Kirche Saint-Pierre et Saint-Paul. Eine Organisation von Bretoncelles Patrimoine & Nature.

Mise à jour le 2023-08-17 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme