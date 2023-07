SAMEDI NATURE Place du Général de Gaulle Beaufay Catégories d’Évènement: Beaufay

Sarthe SAMEDI NATURE Place du Général de Gaulle Beaufay, 22 juillet 2023, Beaufay. Beaufay,Sarthe Marche douce, pause en nature, détente. Une temps de sérénité..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 12:00:00. .

Place du Général de Gaulle

Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire



A gentle walk, a break in nature, relaxation. A time of serenity. Un paseo tranquilo, un descanso en la naturaleza, relajación. Un momento de serenidad. Sanftes Gehen, Pause in der Natur, Entspannung. Eine Zeit der Gelassenheit.

