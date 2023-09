Conférence : Retrouver le plaisir d’écrire en jouant ! Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux, 29 septembre 2023, Bacqueville-en-Caux.

Bacqueville-en-Caux,Seine-Maritime

La Bibliothèque de Bacqueville-en-Caux organise une conférence animée par Vanessa Dubois, graphopédagogue, le vendredi 29 septembre à la salle jaune de la mairie. Au programme, vous verrez la tenue du crayon, la posture, la formation des lettres et les bons outils!

Gratuit. Sur réservation..

2023-09-29 18:00:00 fin : 2023-09-29 . .

Place du Général de Gaulle Salle jaune de la mairie

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie



The Bacqueville-en-Caux Library is organizing a lecture by Vanessa Dubois, graphopedagogue, on Friday September 29 in the yellow room of the town hall. The program will cover pencil holding, posture, letter formation and the right tools!

Free admission. Reservations required.

La biblioteca de Bacqueville-en-Caux organiza una conferencia de Vanessa Dubois, diseñadora gráfica, el viernes 29 de septiembre en la sala amarilla del ayuntamiento. El programa tratará sobre la sujeción del lápiz, la postura, la formación de las letras y las herramientas adecuadas

Entrada gratuita. Reserva previa.

Die Bibliothek von Bacqueville-en-Caux organisiert am Freitag, dem 29. September, im Gelben Saal des Rathauses einen Vortrag der Graphopädagogin Vanessa Dubois. Auf dem Programm stehen die Stifthaltung, die Körperhaltung, die Buchstabenbildung und die richtigen Werkzeuge!

Die Teilnahme ist kostenlos. Nur mit Reservierung.

