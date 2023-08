EXPOSITION : DANOBRIGA, CITÉ GAULOISE DE DENEUVRE Place du Général de Gaulle Baccarat, 5 septembre 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

Venez découvrir les reconstitutions de la vie quotidienne des guerriers gaulois.

Du mardi 5 septembre au vendredi 6 octobre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Renseignements au 03.83.73.78.78 ou baccarat@delunevilleabaccarat.fr. Tout public

Vendredi 2023-09-05 15:00:00 fin : 2023-10-06 18:00:00. 0 EUR.

Place du Général de Gaulle

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come and discover reconstructions of the daily life of Gallic warriors.

From Tuesday, September 5 to Friday, October 6, during library opening hours

Information: 03.83.73.78.78 or baccarat@delunevilleabaccarat.fr

Venga a descubrir las reconstrucciones de la vida cotidiana de los guerreros galos.

Del martes 5 de septiembre al viernes 6 de octubre, durante las horas de apertura de la biblioteca

Información en el 03.83.73.78.78 o en baccarat@delunevilleabaccarat.fr

Entdecken Sie die Rekonstruktionen des täglichen Lebens der gallischen Krieger.

Von Dienstag, den 5. September bis Freitag, den 6. Oktober während der Öffnungszeiten der Mediathek

Informationen unter 03.83.73.78.78 oder baccarat@delunevilleabaccarat.fr

Mise à jour le 2023-08-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS