Meurthe-et-Moselle . Découvrez les objets de la vie quotidienne des soldats pendant cette période de l’histoire. Une exposition réalisée par Emma Marchal Zorzi, élève de 3ème du Collège de Baccarat. Renseignements au 03.83.73.16.52 ou baccarat@delunevilleabaccarat.fr. baccarat@delunevilleabaccarat.fr +33 3 83 73 16 52 http://www.mediatheques-du-lunevillois.fr/ Place du Général de Gaulle Médiathèque de Baccarat Baccarat

