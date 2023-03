Commémoration du Massacre d’Ascq Place du Général de Gaulle, Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Commémoration du Massacre d’Ascq Place du Général de Gaulle, Ascq, 2 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Commémoration du Massacre d’Ascq Dimanche 2 avril, 11h00 Place du Général de Gaulle, Ascq Voilà 79 ans, dans la nuit des Rameaux 1944, 86 Ascquois de 15 à 74 ans perdaient la vie sous les balles nazies. Dimanche 2 avril 2023 à 11h, place du Général-de-Gaulle à Ascq, les Villeneuvois se rassembleront, aux côtés des descendants des victimes, du maire, des élus et des représentants des associations patriotiques, à l’occasion de la commémoration de ce triste anniversaire. Cortège Le cortège empruntera la rue Gaston-Baratte, puis la rue Masséna et la rue Kléber, pour se rendre au Tertre des massacrés où le Maire rallumera la flamme.

Le long du parcours du défilé, les riverains sont invités à rentrer leurs poubelles. Cérémonie Les participants se rendront ensuite au cimetière d’Ascq, où reposent les 86 victimes. Leurs tombes seront fleuries, tout comme le monument des fusillés du Fort de Seclin. Messe La veille, le samedi 1er, un temps de souvenir aura lieu pour les familles et les proches et une messe sera dite à l’initiative de l’Association des familles des victimes en l’église Saint-Pierre d’Ascq. Place du Général de Gaulle, Ascq Place du général de Gaulle 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

