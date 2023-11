Grand marché de Noël artisanal Place du Général de Gaulle Artix, 17 décembre 2023, Artix.

Artix,Pyrénées-Atlantiques

Marché de Noël avec la présence de 26 exposants et animé par Boule de notes qui reprendra les incontournables tubes de Disney.

15h à 18h : Photo avec le Père Noël offerte..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

Place du Général de Gaulle

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with 26 exhibitors and entertainment by Boule de notes, featuring Disney hits.

3pm to 6pm: Free photo with Santa Claus.

Mercado navideño con 26 puestos y animación a cargo de Boule de notes, que interpretará éxitos de Disney.

de 15:00 a 18:00: Foto gratuita con Papá Noel.

Weihnachtsmarkt mit 26 Ausstellern und musikalischer Begleitung durch Boule de notes, der die unumgänglichen Disney-Hits zum Besten gibt.

15.00 bis 18.00 Uhr: Kostenloses Foto mit dem Weihnachtsmann.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coeur de Béarn