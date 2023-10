Exposition : « Regards de femmes » Place du Général de Gaulle Angerville-l’Orcher, 2 novembre 2023, Angerville-l'Orcher.

Angerville-l’Orcher,Seine-Maritime

Pendant le mois de novembre, la mairie d’Angerville-l’Orcher accueille une exposition intitulée « Regards de femmes ». Les visiteurs pourront contempler les aquarelles de Nadine Lebrun et les sculptures de Delphine Laignel.

Du 2 novembre au 30 novembre, aux heures d’ouverture de la mairie et de 15h à 17h30 les dimanches après-midi en présence des artistes..

Place du Général de Gaulle

Angerville-l’Orcher 76280 Seine-Maritime Normandie



For the month of November, Angerville-l’Orcher town hall is hosting an exhibition entitled « Regards de femmes ». Visitors can contemplate Nadine Lebrun’s watercolors and Delphine Laignel’s sculptures.

From November 2 to November 30, during Town Hall opening hours and from 3 to 5.30pm on Sunday afternoons, in the presence of the artists.

Durante el mes de noviembre, el ayuntamiento de Angerville-l’Orcher acoge una exposición titulada « Regards de femmes ». Los visitantes podrán admirar acuarelas de Nadine Lebrun y esculturas de Delphine Laignel.

Del 2 al 30 de noviembre, durante las horas de apertura del ayuntamiento y de 15:00 a 17:30 los domingos por la tarde, en presencia de las artistas.

Während des Monats November findet im Rathaus von Angerville-l’Orcher eine Ausstellung mit dem Titel « Regards de femmes » statt. Die Besucher können die Aquarelle von Nadine Lebrun und die Skulpturen von Delphine Laignel betrachten.

Vom 2. November bis zum 30. November während der Öffnungszeiten des Rathauses und von 15 bis 17.30 Uhr an Sonntagnachmittagen in Anwesenheit der Künstlerinnen.

