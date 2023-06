Concert Place du Général de Gaulle, 67440 Marmoutier Marmoutier Marmoutier Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Marmoutier Concert Place du Général de Gaulle, 67440 Marmoutier Marmoutier, 17 juin 2023, Marmoutier. Concert Samedi 17 juin, 18h00 Place du Général de Gaulle, 67440 Marmoutier La fête de la musique c’est le Vendredi 17 juin à Marmoutier ! Au programme :

You (Pop-Rock)

Les Nostalgic’s (Festival d’accordéons)

Matieu (Chanson-Folk)

Les Trompes de Chasse

Rendez vous sur la place du Général de Gaulle (Salle Multifonctions si le beau temps n’est pas au rendez-vous).

Buvette et restauration à partir de 18h, début des concerts à 19h ! Place du Général de Gaulle, 67440 Marmoutier 67440 Marmoutier Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est https://www.marmoutier.fr/_mMardMouAdmin/moduleinterface.php?mact=CMSContentManager,m1_,defaultadmin,0&__c=5ff048505862375cae1&m1___activetab=pages Parking du Schlossgarten ou Parking du Mur Blanc proches

2023-06-17T18:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:59:00+02:00

