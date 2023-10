Fête des allumoirs d’Halloween Place du général de Gaulle 59250 HALLUIN Halluin, 26 octobre 2019, Halluin.

Cette année, on fête les Allumoirs à la sauce mexicaine ! Le cortège déambulera dans les rues du centre-ville, avec chars et fanfares. Sans oublier nos géants bien-aimés. Alors parez-vous de vos plus beaux costumes, grimez-vous et faisons la fête tous ensemble !

Rassemblement sur la place du Général-De-Gaulle un peu avant 17 h.

Renseignements au 03.20.28.69.31

Arrivée 17h30 Place Jacquart

Avec les harmonies du Blanc-Four de Tourcoing et Pérenchies.

Voix du Nord / Ville de Halluin