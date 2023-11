Cérémonie Place du Général de Gaulle 33130 Bègles Bègles, 5 décembre 2023, Bègles.

Cérémonie Mardi 5 décembre, 15h45 Place du Général de Gaulle 33130 Bègles Ouvert à toutes et tous

Clément ROSSIGNOL PUECH Maire de Bègles, vice-président de Bordeaux Métropole, le Conseil municipal et a Section de Bègles de l’Union Française des Anciens Combattants et Victimes de Guerres

vous prient de bien vouloir assister à la cérémonie en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie & les combats du Maroc & de la Tunisie

Mardi 5 décembre 2023

15h45 – Rassemblement place du Général de Gaulle

16h00 – Cérémonie au Cimetière devant le Monument aux Morts (guerres de 14-18, 39-45 et d’Afrique du Nord)

