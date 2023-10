Cérémonie Place du Général de Gaulle 33130 Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Cérémonie Place du Général de Gaulle 33130 Bègles Bègles, 11 novembre 2023, Bègles. Cérémonie Samedi 11 novembre, 10h45 Place du Général de Gaulle 33130 Bègles Clément ROSSIGNOL PUECH, Maire de Bègles, Vice-Président de Bordeaux Métropole, le Conseil municipal et la Section de Bègles de l’Union Française des Anciens Combattants et Victimes de Guerres.

Vous prient de bien vouloir assister à la cérémonie organisée à l’occasion du 105ᵉ anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Samedi 11 novembre 2023 10h45 – Rassemblement place du Général de Gaulle

11h – Cérémonie au Cimetière (le cortège débutera par le Monument aux Déportés et Fusillés)

12h – Vin d’honneur à l’Hôtel de Ville Place du Général de Gaulle 33130 Bègles Place du Général de Gaulle 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556498888 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T10:45:00+01:00 – 2023-11-11T12:30:00+01:00

2023-11-11T10:45:00+01:00 – 2023-11-11T12:30:00+01:00 hommage commémoration Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Place du Général de Gaulle 33130 Bègles Adresse Place du Général de Gaulle 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville Place du Général de Gaulle 33130 Bègles Bègles latitude longitude 44.801601;-0.544129

Place du Général de Gaulle 33130 Bègles Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/