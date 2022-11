SPRINT À LA CHARITÉ-SUR-LOIRE Place du Général De Gaule La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

3,00 € à tout non-licencié de Nord58 – gratuit pour les moins de 13 ans

Entraînement à la course d’orientation pédestre en milieu urbain Place du Général De Gaule Place du Général De gaule La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:balisenord58@gmail.com »}] Dimanche 04 décembre 2022 à LA CHARITE SUR LOIRE Mise à jour carte octobre 2022 Zone urbaine – Parcs urbains – Remparts – Chemins – Bord de Loire Accueil : place Général de Gaulle à La Charité sur Loire, à partir de 09h20. Premiers départs à 09h30. Derniers départs à 11h00. Fermeture des circuits à 12h15 avec retour à l’accueil (balises enlevées au delà de cet horaire). Accueil-départ sur place Quatre parcours d’orientation pédestre en ville, distances données à vol d’oiseau : circuit A: pour orienteurs et sportifs, environ 2400 m – 19 postes Circuit B pour orienteurs et sportifs, environ 2300 m – 16 postes Circuit C: pour orienteurs moyens et découverte de la ville, environ 2000 m – 23 postes Circuit D: pour enfants, environ 1300 m – 15 postes Possibilité de faire les parcours A et B pour les plus courageux ATTENTION : tous les circuits se déroulent en milieu urbain – RESPECT ABSOLU DU CODE DE LA ROUTE.

Il faut être extrêmement prudent lors de franchissement de rues, les participants ne sont pas prioritaires. A votre retour, un pot de l’amitié vous sera offert, merci de penser à vous munir d’un gobelet. APPLICATION DES CONSIGNES DE SECURITE SANITAIRE EN VIGUEUR.

DEPLACEMENTS À L’ ACCUEIL ET AU DÉPART: selon les consignes des organisateurs.

Téléphone portable conseillé. Les N°s des organisateurs figureront sur les cartes.

APPLICATION DES RECOMMANDATIONS préfectorales, municipales. En raison de dispositions légales, seuls les LICENCIES FFCO, UNSS, et les personnes présentant un certificat médical d’aptitude à la course d’orientation en compétition, ou au sport en compétition, de moins d’un an, peuvent être chronométrés sur leur parcours. Les circuits peuvent être faits par simple découverte, à vue, des balises, sans pointeur électronique. La carte est gardée par le participant. INSCRIPTION OBLIGATOIREMENT PAR LE FORMULAIRE DE LA RUBRIQUE « S’inscrire / réserver «

Renseigner un formulaire par personne, même si on vient en groupe ou en famille. Remplissez bien les deux formulaires :

1) Votre inscription: Attention, date limite d’inscription: vendredi 2 décembre 14h00

2) Choisissez une heure de passage à partir de 10h15 et toutes les 15 minutes: Comme d’habitude, nous demanderons une contribution de 3,00 € à tout non-licencié de Nord58 (gratuit pour les moins de 13 ans). Merci de préparer à l’avance le montant exact pour éviter tout rendu de monnaie. Cette somme est une participation aux frais de réalisation des cartes, aux assurances (licence à la journée: PassOrientation)…

Pour plus de renseignements: mail à balisenord58@gmail.com

Les organisateurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T09:20:00+01:00

2022-12-04T12:15:00+01:00 Refonte Accueil Krea’Lab

