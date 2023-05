Baptême en véhicules anciens et sportifs Place du Général d’Argencé 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’Évènement: Herbignac

Baptême en véhicules anciens et sportifs

Dimanche 14 mai, 10h00
Place du Général d'Argencé 44410 Herbignac

Entrée: 0, Participation: 5
Au profit de la lutte contre le cancer.

Place du Général d'Argencé 44410 Herbignac
Herbignac 44410
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

06 16 60 42 04
tyeden@orange.fr
https://www.labaule-guerande.com/bapteme-en-vehicules-anciens-et-sportifs-herbignac.html

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T13:00:00+02:00

