Visite-jeux jeune public : Enquête urbaine à Octeville-sur-Mer Place du Général Charles de Gaulle Octeville-sur-Mer, 5 mars 2024, Octeville-sur-Mer.

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:30:00

fin : 2024-03-05

Mon village, mon quartier – Rendez-vous famille – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Munis d’un livret-jeux, petits et grands partent à l’exploration du patrimoine architectural et paysager de la commune d’Octeville-sur-Mer. Au fil de la déambulation, ponctuée de jeux d’observation et d’activités ludiques, vous découvrez en famille l’histoire méconnue du village.

Durée : 1h30 – En famille, à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

Place du Général Charles de Gaulle

Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie