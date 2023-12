LE QUATOR LÉGENDAIRE Place du Général Charette Legé, 21 décembre 2023, Legé.

Legé Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 15:00:00

fin : 2023-12-21

Comme chaque année, la ville de Legé offre un spectacle pour les seniors, afin de partager un moment convivial et culturel..

Héritiers de la grande tradition des chansonniers à la française, le duo des Vils Navets fait rire et danser ses mots sur des parodies chantées. Le docteur Navet et Mister Vil sont malades, ils embarquent le public dans leur univers, une douce et subtile folie, très contagieuse. Le duo cultive un amour fou pour la belle chanson populaire pour la parodier et la détourner vers un autre bonheur.

Place du Général Charette

Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire



