Concerts bar de la Tour et pizzeria La Salina Place du Garnal Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz sur mer

Loire-Atlantique Concerts bar de la Tour et pizzeria La Salina Place du Garnal Batz sur mer, 12 juillet 2023, Batz sur mer. Concerts bar de la Tour et pizzeria La Salina 12 juillet – 6 septembre, les mercredis Place du Garnal Gratuit: 0 Le Bar de la Tour et la pizzéria La Salina proposent des concerts sur leurs terrasses, tous les mercredis de l’été ! Tous les mercredis de 18h30 à 21h sur la Place du Garnal. 12 juillet : Holy M, jeune chanteur et pianiste guérandais, amoureux de sa région et de la nature que celle-ci offre, il nous propose un concert rythmé au son de ses notes de piano…

19 juillet : Lemon Punch, jeune groupe aux influences Blues- Rock composé de quatre protagonistes. C’est l’impact, l’énergie du rock, le tout relevé d’une touche d’acidité.

26 juillet : Mazingo, trio franco-américain qui sème sur les routes son inclination naturelle pour un rock’n’roll mélodique influencé par la country folk et le blues. Leur musique, qui sent autant le whisky boisé que la fraîcheur des océans, se révèle elle aussi sans limites ni frontières…

2 août : Celtic Open Mind, passionné de musique, Loïc connecte les gens à travers différents styles musicaux. En alliant accordéon, djembé, violon, guitare et flûte il vous fera, avec son groupe, voyager et chanter de l’Irlande à l’Afrique.

9 août : Steady Sound, un trio roots & rock, des reprises groovantes, des compos percutantes et le sourire jusqu’au bout de la nuit…

16 août : Sébastien le magicien, il vous hypnotisera par ses tours de magie et d’illusions mais pas seulement !

23 août : DJ Marco, le DJ le plus cool de la presqu’île guérandaise, qui vous fera vous trémousser sur vos morceaux préférés, même les plus inavouables ! Place du Garnal place du Garnal 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/concerts-bar-de-la-tour-et-pizzeria-la-salina-barpizzeriaconcerts.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T18:30:00+02:00 – 2023-07-12T21:00:00+02:00

2023-09-06T18:30:00+02:00 – 2023-09-06T21:00:00+02:00 CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS Détails Catégories d’Évènement: Batz sur mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Place du Garnal Adresse place du Garnal 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place du Garnal Batz sur mer

Place du Garnal Batz sur mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz sur mer/