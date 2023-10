Concours de dessin Halloween – Boulangerie Manceau Place du Garnal 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 21 octobre 2023, Batz sur mer.

Concours de dessin Halloween – Boulangerie Manceau 21 octobre – 5 novembre Place du Garnal 44740 Batz sur mer Public

Le Fournil de Batz vous propose de participer à un concours de dessin afin de remporter un kilo de bonbons !

Rendez-vous en boutique, le tirage au sort aura lieu le 5 novembre.

Place du Garnal 44740 Batz sur mer
02 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
http://www.ot-batzsurmer.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

2023-11-05T09:00:00+01:00 – 2023-11-05T19:00:00+01:00

