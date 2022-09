Les Saveurs du Sel place du Garnal 44740 Batz sur mer

Les Saveurs du Sel place du Garnal 44740 Batz sur mer, 3 octobre 2022, . Les Saveurs du Sel 3 – 24 octobre, les lundis place du Garnal 44740 Batz sur mer

Gratuit: 0

Les lundis 3, 10, 17 et 24 octobre, de 10h à 11h, Place du Garnal. Lors des marchés hebdomadaires de Batz-sur-Mer, une animation est mise en place: « Les saveurs du sel ». Les visiteurs doiv… place du Garnal 44740 Batz sur mer place du Garnal 44740 Batz sur mer 44740 Les lundis 3, 10, 17 et 24 octobre,

de 10h à 11h,

Place du Garnal. Lors des marchés hebdomadaires de Batz-sur-Mer, une animation est mise en place: « Les saveurs du sel ». Les visiteurs doivent deviner à l’aveugle les saveurs du sels (aux herbes, épices etc…) des partenaires de l’Office de tourisme.

Le gagnant ou la gagnante sera celui ou celle qui aura deviné le plus d’arômes, le plus rapidement possible. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-03T10:00:00+02:00

2022-10-24T11:00:00+02:00

Détails Autres Lieu place du Garnal 44740 Batz sur mer Adresse place du Garnal 44740 Batz sur mer lieuville place du Garnal 44740 Batz sur mer

place du Garnal 44740 Batz sur mer https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//