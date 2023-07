Bal des pompiers et Feu d’Artifice à Cabanac et Villagrains Place du G. Doyen Cabanac-et-Villagrains, 13 juillet 2023, Cabanac-et-Villagrains.

Cabanac-et-Villagrains,Gironde

Au programme de l’après-midi : ouverture au public de la caserne.

Puis, apéritif dansant avec bandas/groupe de musique.

À 19h : repas assis et payant sous chapiteau

Le feu d’artifice est organisé aux Mottes sans oublier

le Bal avec DJ !.

Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Afternoon programme: opening of the fire station to the public.

Followed by an aperitif dance with bandas/music group.

At 7pm: seated, paying meal under the big top.

Fireworks display at Les Mottes, not forgetting

the Ball with DJ!

El programa de la tarde incluye la apertura al público del parque de bomberos.

A continuación, baile de aperitivo con bandas/grupo musical.

A las 19:00 h: comida de pago sentados bajo la carpa.

Castillo de fuegos artificiales en Les Mottes, sin olvidar

el baile con DJ.

Am Nachmittag steht Folgendes auf dem Programm: Öffnung der Kaserne für die Öffentlichkeit.

Anschließend: Tanzaperitif mit Bandas/Musikgruppe.

Um 19 Uhr: sitzendes und kostenpflichtiges Essen im Festzelt

Das Feuerwerk wird in Les Mottes veranstaltet, ohne zu vergessen

den Ball mit DJ!

