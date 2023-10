Festicontes : « La Caravane des contes » Place du Fronton Guéthary, 4 novembre 2023, Guéthary.

Guéthary,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre des Festicontes, la « Caravane des contes » sera sur le fronton de Guéthary avec des séances à 14h30, 15h30 et 16h30..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 17:00:00. EUR.

Place du Fronton

Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Festicontes festival, the « Story Caravan » will be on the Guéthary fronton, with sessions at 2.30pm, 3.30pm and 4.30pm.

En el marco del festival Festicontes, la « Caravana de los cuentos » estará en el frontón Guéthary, con sesiones a las 14.30, 15.30 y 16.30 horas.

Im Rahmen der Festicontes wird die « Karawane der Märchen » auf dem Fronton von Guéthary mit Vorstellungen um 14:30, 15:30 und 16:30 Uhr zu sehen sein.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme Pays Basque