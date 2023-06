Jazz in Conchez Place du fronton Conchez-de-Béarn, 6 août 2023, Conchez-de-Béarn.

Conchez-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Concerts de Jazz en plein air au cœur du village de Conchez-de-Béarn, joli bourg connu pour ses anciennes demeures béarnaises et bourgeoises. Au cœur des vignobles du Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, soirée de qualité et divertissante avec des groupes musicaux venant de tout horizon. Les visiteurs trouveront, sur la place du fronton, de quoi se restaurer avec des ardoises de tapas gourmandes et des vins du village. En cas de pluie, concerts à l’abri..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 . EUR.

Place du fronton

Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jazz concerts in the open air in the heart of the village of Conchez-de-Béarn, a pretty village known for its old Béarn and bourgeois houses. In the heart of the Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh vineyards, a quality and entertaining evening with musical groups from all over the world. Visitors will find, on the fronton square, something to eat with slates of gourmet tapas and wines from the village. In case of rain, concerts in the shelter.

Conciertos de jazz al aire libre en el corazón del pueblo de Conchez-de-Béarn, bonito pueblo famoso por sus antiguas casas bearnesas y burguesas. En el corazón de los viñedos de Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh, una velada de entretenimiento de calidad con grupos musicales de todo el mundo. Los visitantes de la plaza del frontón encontrarán abundante comida y bebida, incluidas tapas gourmet y vinos locales. En caso de lluvia, los conciertos se celebrarán a cubierto.

Jazzkonzerte unter freiem Himmel im Herzen des Dorfes Conchez-de-Béarn, einem hübschen Städtchen, das für seine alten Bearnaiser- und Bürgerhäuser bekannt ist. Inmitten der Weinberge von Madiran und Pacherenc du Vic-Bilh erwartet Sie ein hochwertiger und unterhaltsamer Abend mit Musikgruppen aus aller Welt. Auf dem Platz vor dem Giebel finden die Besucher ein reichhaltiges Angebot an Tapas und Weinen aus dem Dorf. Bei Regen finden die Konzerte im Freien statt.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN