Balede commetée du bourg béarnais du XVIIIe de Conchez-de-Béarn Place du fronton Conchez-de-Béarn, 25 juillet 2023, Conchez-de-Béarn.

Conchez-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Bourg ayant conservé tout le charme de son passé prestigieux avec ses belles demeures béarnaises du XVIIIe siècle aux élégantes toitures et son église au mobilier baroque.

Sur inscription.

20 pers. maximum..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

Place du fronton

Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A village that has retained all the charm of its prestigious past, with its beautiful 18th-century Béarn-style homes with elegant roofs and a church with Baroque furnishings.

Registration required.

maximum 20 people.

Un pueblo que ha conservado todo el encanto de su prestigioso pasado, con sus hermosas casas de estilo bearnes del siglo XVIII con elegantes tejados y una iglesia con mobiliario barroco.

Inscripción obligatoria.

máximo 20 personas.

Ein Ort, der den Charme seiner glanzvollen Vergangenheit bewahrt hat, mit seinen schönen Häusern im Béarnaise-Stil aus dem 18. Jahrhundert mit eleganten Dächern und seiner Kirche mit Barockmöbeln.

Nach vorheriger Anmeldung.

maximal 20 Personen.

