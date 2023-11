C’est Noël à Ciboure : Olentzero des écoles Place du fronton Ciboure, 22 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Les élèves de l’ensemble des écoles de la ville vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel Olentzero !

A 10h, les maternelles vous retrouveront devant la mairie pour les chants de Noël.

Et les grands défileront dans la vieille ville à partir de 15h, à la recherche des accessoires du fameux

charbonnier, avant un goûter en musique sous le chapiteau !

Place du fronton ou salle paroissiale (rue Pocalette) en cas de pluie.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . EUR.

Place du fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pupils from all the town?s schools will be joining you for their traditional Olentzero!

At 10 a.m., the kindergartens will meet you in front of the town hall to sing Christmas carols.

And from 3pm, the older children will parade through the old town, in search of the famous charcoal-burner’s accessories

before a musical snack under the big top!

Place du fronton or salle paroissiale (rue Pocalette) in case of rain

Los alumnos de todas las escuelas de la ciudad se unirán a usted para su tradicional Olentzero

A las 10 de la mañana, las guarderías se reunirán con usted delante del ayuntamiento para cantar villancicos.

Y a partir de las 15 h, los niños más mayores desfilarán por el casco antiguo en busca de los accesorios del famoso carbonero

¡antes de una merienda musical bajo la carpa!

Place du fronton o salle paroissiale (rue Pocalette) en caso de lluvia

Die Schülerinnen und Schüler aller Schulen der Stadt laden Sie zu ihrem traditionellen Olentzero ein!

Um 10 Uhr treffen sich die Kindergartenkinder mit Ihnen vor dem Rathaus, um Weihnachtslieder zu singen.

Die Großen ziehen ab 15 Uhr durch die Altstadt auf der Suche nach den Requisiten des berühmten Olenterzos

köhlers, bevor es einen musikalischen Imbiss im Festzelt gibt!

Place du fronton oder Pfarrsaal (rue Pocalette) bei Regen

