Nesk à paillettes – Journée de sensibilisation Place du Fronton Ciboure, 21 octobre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Gym de 11h15 à 12h00 , apéro contes avec Julie Arnaud à 12h00 , danse avec Temps Danciel à 14h00 , présence de BS COIFFURE prothèses capillaires et et accessoires. Rendez-vous à la salle polyvalente en cas de pluie..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Place du Fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Gym from 11:15am to 12:00pm, storytelling aperitif with Julie Arnaud at 12:00pm, dance with Temps Danciel at 2:00pm, BS COIFFURE hair prostheses and accessories. Meet at the Salle polyvalente in case of rain.

Gimnasia de 11:15 a 12:00 h, cuentacuentos con Julie Arnaud a las 12:00 h, baile con Temps Danciel a las 14:00 h, prótesis capilares y accesorios BS COIFFURE. Cita en la Salle polyvalente en caso de lluvia.

Gymnastik von 11.15 bis 12.00 Uhr , Märchen-Apéro mit Julie Arnaud um 12.00 Uhr , Tanz mit Temps Danciel um 14.00 Uhr , Anwesenheit von BS COIFFURE Haarersatz und Accessoires. Bei Regenwetter Treffpunkt in der Mehrzweckhalle.

