Marché de Noël Place du Fronton Bidache, 16 décembre 2023, Bidache.

Bidache,Pyrénées-Atlantiques

Toute la journée, de nombreux stands, artisanat, créations, pâtisseries et produits locaux, présence du père noël, manèges, animations, ateliers de décorations et maquillage, devinettes, démonstration de moto, vin chaud, crêpes, marrons, barbe à papa, buvette.

De 10h à midi à l’école et de 10h à 21h à la Salle des fêtes..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Place du Fronton Salle des fêtes

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



All day long, numerous stalls, crafts, creations, pastries and local products, Santa Claus, merry-go-rounds, entertainment, decoration and make-up workshops, riddles, motorcycle demonstration, mulled wine, crêpes, chestnuts, cotton candy, refreshments.

From 10 a.m. to noon at the school and from 10 a.m. to 9 p.m. at the Salle des fêtes.

Durante todo el día, numerosos puestos, artesanía, creaciones, repostería y productos locales, Papá Noel, tiovivos, animaciones, talleres de decoración y maquillaje, adivinanzas, demostración de motos, vino caliente, crepes, castañas, algodón de azúcar, refrescos.

De 10.00 a 12.00 h en la escuela y de 10.00 a 21.00 h en la Sala de Fiestas.

Den ganzen Tag über zahlreiche Stände, Kunsthandwerk, Kreationen, Gebäck und lokale Produkte, Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Karussells, Animationen, Dekorations- und Schminkateliers, Rätsel, Motorradvorführungen, Glühwein, Crêpes, Maronen, Zuckerwatte, Getränkestand.

Von 10 bis 12 Uhr in der Schule und von 10 bis 21 Uhr in der Festhalle.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Pays Basque