CONCERT DE L’ORCHESTRE BAZIC ORCHESTRA Place du foyer rural Brain-sur-Allonnes, 3 décembre 2023, Brain-sur-Allonnes.

Brain-sur-Allonnes,Maine-et-Loire

Les Musiciennes et Musiciens du Bazic Orchestra vous donnent rendez-vous pour leur dernier concert de l’année !.

Place du foyer rural

Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The musicians of the Bazic Orchestra invite you to their last concert of the year!

Los músicos de la Orquesta Bazic le invitan a su último concierto del año

Die Musikerinnen und Musiker des Bazic Orchestra laden Sie zu ihrem letzten Konzert des Jahres ein!

