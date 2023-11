FÉÉRIE DE NOËL À ROQUEFORT Place du Foyer Roquefort-des-Corbières, 9 décembre 2023, Roquefort-des-Corbières.

Roquefort-des-Corbières,Aude

Féérie de Noël à Roquefort.

Au programme :

– Marché de Noël avec exposants en intérieur et extérieur

– Restauration.

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Place du Foyer

Roquefort-des-Corbières 11540 Aude Occitanie



Christmas in Roquefort.

On the program:

– Christmas market with indoor and outdoor exhibitors

– Catering

Navidad en Roquefort.

En el programa:

– Mercado de Navidad con puestos interiores y exteriores

– Catering

Weihnachtszauber in Roquefort.

Auf dem Programm stehen:

– Weihnachtsmarkt mit Ausstellern im Innen- und Außenbereich

– Verpflegung

Mise à jour le 2023-11-15 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi