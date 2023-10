Rassemblement de véhicules et bourse d’échanges CHADRAC place du Forum Chadrac, 8 octobre 2023, Chadrac.

Chadrac,Haute-Loire

CHADRAC ANIMATION ET CLUBVINTAGE43 organisent leur 1re Bourse d’échange de pièces de véhicules anciens et en même temps une exposition, qui se déroulera sur la place du Forum en plein coeur de CHADRAC.

Animation et Buvette sur place..

2023-10-08 08:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

place du Forum

Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



CHADRAC ANIMATION AND CLUBVINTAGE43 are organizing their 1st Antique Vehicle Parts Exchange and Exhibition, to be held on the Place du Forum in the heart of CHADRAC.

Entertainment and refreshments on site.

CHADRAC ANIMATION Y CLUBVINTAGE43 organizan su 1ª Bolsa y Exposición de Piezas de Vehículos Antiguos, que tendrá lugar en la Place du Forum, en pleno centro de CHADRAC.

Animación y refrescos in situ.

CHADRAC ANIMATION UND CLUBVINTAGE43 organisieren ihre 1. Tauschbörse für Oldtimerteile und gleichzeitig eine Ausstellung, die auf dem Place du Forum im Herzen von CHADRAC stattfindet.

Unterhaltung und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay