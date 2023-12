RALLYE NUMÉRIQUE URBAIN DE NOËL – BÉZIERS Place du Forum Béziers, 1 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Découvrez la ville et les artisans locaux de manière ludique avec ce RUN (Rallye Numérique Urbain) ! Le principe est simple : relever le plus de challenges par équipe (ou seul) possible.

Participation gratuite..

Place du Forum

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Discover the city and local artisans in a fun way with this RUN (Rallye Numérique Urbain)! The idea is simple: complete as many challenges as possible in teams (or on your own).

Participation is free.

¡Descubre la ciudad y sus artesanos locales de forma divertida con este RUN (Rally Urbano Digital)! La idea es sencilla: completar tantos retos como sea posible en equipo (o por tu cuenta).

La participación es gratuita.

Entdecken Sie die Stadt und die lokalen Handwerker auf spielerische Weise mit dieser RUN (Urban Digital Rallye)! Das Prinzip ist einfach: Nehmen Sie als Team (oder allein) so viele Herausforderungen wie möglich an.

Teilnahme kostenlos.

