Conférence : Le cirque Bureau, une histoire née à Villeréal Place du Fort Villeréal, 5 février 2024, Villeréal.

Villeréal,Lot-et-Garonne

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence sera présentée par Jean Paul Epinette et Jean Claude Petitpas.

2024-02-05 fin : 2024-02-05 . EUR.

Place du Fort Salle François Mitterrand

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Université du temps libre du Pays Villeréalais, this conference will be presented by Jean Paul Epinette and Jean Claude Petitpas

Organizada por la Université du temps libre du Pays Villeréalais, esta conferencia será presentada por Jean Paul Epinette y Jean Claude Petitpas

Organisiert von der Université du temps Libre du Pays Villeréalais, wird diese Konferenz von Jean Paul Epinette und Jean Claude Petitpas präsentiert

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Coeur de Bastides