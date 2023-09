Conférence : Victor Hugo et les femmes Place du Fort Villeréal, 4 décembre 2023, Villeréal.

Villeréal,Lot-et-Garonne

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence sera présentée par Béatrice Delléa, conférencière et professeur de Lettres modernes, jurée du prix du livre de poche 2020 et 2021 catégories Essais et documents.

2023-12-04 fin : 2023-12-04

Place du Fort Salle François Mitterrand

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Université du temps libre du Pays Villeréalais, this lecture will be presented by Béatrice Delléa, lecturer and professor of modern literature, juror for the Prix du livre de poche 2020 et 2021 in the Essais et documents category

Organizada por la Université du temps libre du Pays Villeréalais, esta conferencia correrá a cargo de Béatrice Delléa, conferenciante y profesora de literatura moderna, jurado del Prix du livre de poche 2020 y 2021 en la categoría Ensayos y documentos

Diese von der Université du temps Libre du Pays Villeréalais organisierte Konferenz wird von Béatrice Delléa, Dozentin und Professorin für moderne Literatur, Jurorin des Prix du livre de poche 2020 und 2021 in den Kategorien Essays und Dokumente, präsentiert

