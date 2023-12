Marché de Noël – Dimanche 17 décembre Place du Fort Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Marché de Noël – Dimanche 17 décembre
Place du Fort
Villeneuve-Tolosane, 17 décembre 2023
Dimanche 17 décembre, 09h00

2023-12-17T09:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

Fin : 2023-12-17T09:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00 Au programme : – Artisans créateurs ;

– Restauration sur place (aligot, crêpes, vin chaud, marrons grillés, barbe à papa…) ;

– Animations musicales tout au long de la journée ;

– Balade en calèche avec la présence exceptionnelle du Père Noël ;

– Stand maquillage ;

– Collecte de jouets ;

– Boite aux lettres du Père Noël et arbre à souhaits ;

– Tombola ;

Place du Fort
Place du Fort 31270 Villeneuve-Tolosane
Villeneuve-Tolosane
31270
Haute-Garonne
Occitanie

