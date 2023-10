Cet évènement est passé Cinéma plein air « Pil » – Samedi 26 août Place du Fort Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane Cinéma plein air « Pil » – Samedi 26 août Place du Fort Villeneuve-Tolosane, 26 août 2023, Villeneuve-Tolosane. Cinéma plein air « Pil » – Samedi 26 août Samedi 26 août, 21h00 Place du Fort Pil, jeune orpheline débrouillarde, vit dans les rues de la cité médiévale de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône… > Public familial • Durée 1h30 • Gratuit Place du Fort Place du Fort 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

