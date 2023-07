Fête nationale – Jeudi 13 juillet Place du Fort Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane Fête nationale – Jeudi 13 juillet Place du Fort Villeneuve-Tolosane, 13 juillet 2023, Villeneuve-Tolosane. Fête nationale – Jeudi 13 juillet Jeudi 13 juillet, 18h00 Place du Fort À partir à 18h – Fresque républicaine avec les jeunes du Centre Animation Jeunesse

19h – Apéritif offert par la municipalité Restauration et buvette

21h – Bal populaire avec l’orchestre FM80 Place du Fort Place du Fort 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

