Marché de Noël – Dimanche 18 décembre Place du Fort, 18 décembre 2022, Villeneuve-Tolosane. Marché de Noël – Dimanche 18 décembre Dimanche 18 décembre, 08h00 Place du Fort Venez partager un moment convivial entre amis ou en famille au marché de Noël ! Place du Fort Place du Fort 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Au programme : De nombreux artisans créateurs

La présence du Père Noël et d’un photographe pour immortaliser cette rencontre

Des stands pour se restaurer : food truck, marrons grillés, vin chaud…

Des animations pour les enfants en présence de Ludotolo

Une tombola organisée par l’amicale des commerçants villeneuvois

Une collecte de jouets est organisée par l’association Les amis de l’enfance au profit des enfants de l’Institut Médico Educatif André Bousquairol de Villeneuve-Tolosane.

2022-12-18T08:00:00+01:00

2022-12-18T18:00:00+01:00

