Saint-Sernin-sur-Rance Balade autour d’un charmant village millénaire surplombant le Rance Place du Fort Saint-Sernin-sur-Rance, 16 septembre 2023, Saint-Sernin-sur-Rance. Balade autour d’un charmant village millénaire surplombant le Rance Samedi 16 septembre, 10h00 Place du Fort Gratuit. Entrée libre. Départ : Place du Fort à 10h00. Découvrez le village de Saint-Sernin-sur-Rance comme si vous remontiez le temps : par ses ruelles étroites et ses maisons à colombages, admirez les témoignages d’une prospérité médiévale certaine. Laissez-vous guider par Claire pour découvrir l’histoire fascinante du village. Place du Fort Place du Fort, 12380 Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance 12380 La Crouzette Aveyron Occitanie 06 74 45 96 31 https://stserninpatrimoni.wordpress.com Saint-Sernin-sur-Rance en occitan Sent Sarnin, est une commune française, située dans le département de l’Aveyron. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

