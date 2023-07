Cet évènement est passé Concert au Café du Midi Place du Fort Lacapelle-Marival Catégories d’Évènement: Lacapelle-Marival

Lot Concert au Café du Midi Place du Fort Lacapelle-Marival, 30 juin 2023, Lacapelle-Marival. Lacapelle-Marival,Lot Concert avec Michel Bezelgues.

2023-06-30 21:00:00 fin : 2023-06-30 . EUR.

Place du Fort

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie



Concert with Michel Bezelgues Concierto con Michel Bezelgues Konzert mit Michel Bezelgues Mise à jour le 2023-06-29 par OT Lacapelle Marival Détails Catégories d’Évènement: Lacapelle-Marival, Lot Autres Lieu Place du Fort Adresse Place du Fort Ville Lacapelle-Marival Departement Lot Lieu Ville Place du Fort Lacapelle-Marival

Place du Fort Lacapelle-Marival Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacapelle-marival/