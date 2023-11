Marché de Noël à Cardaillac Place du Fort Cardaillac, 3 décembre 2023, Cardaillac.

Cardaillac,Lot

L’ association des parents d’élèves des écoles de Cardaillac, Camburat et Planioles organise son septième marché de Noël. Il se tiendra autour du jardin médiéval de Cardaillac.

On y trouvera des stands consacrés à l’artisanat, et une tombola avec de gros lots, crêpes, vin chaud, jeux, jouets, livres !.

2023-12-03 09:30:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

Place du Fort

Cardaillac 46100 Lot Occitanie



The parents’ association of Cardaillac, Camburat and Planioles schools is organizing its seventh Christmas market. It will be held around the Cardaillac medieval garden.

There will be stalls selling arts and crafts, and a tombola with big prizes, crêpes, mulled wine, games, toys and books!

La asociación de padres de los colegios de Cardaillac, Camburat y Planioles organiza su séptimo mercado navideño. Se celebrará en torno al jardín medieval de Cardaillac.

Habrá puestos de artesanía, una tómbola con grandes premios, crepes, vino caliente, juegos, juguetes y libros

Die Elternvereinigung der Schulen von Cardaillac, Camburat und Planioles organisiert ihren siebten Weihnachtsmarkt. Er findet rund um den mittelalterlichen Garten von Cardaillac statt.

Es gibt Stände mit Kunsthandwerk, eine Tombola mit großen Preisen, Crêpes, Glühwein, Spiele, Spielzeug und Bücher!

