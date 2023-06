Découverte de l’arboretum de Vergt – jeudi 13/07/2023 Place du Foirail Vergt, 13 juillet 2023, Vergt.

Vergt,Dordogne

Parc Forestier de Vergt

Partez à la découverte du parc forestier de Vergt.

Suivez la guide !

Essences d’arbres, forêt naturelle, prairie sèche, point de vue sur Vergt,

histoire du site…Une balade pleine de surprises !

Sur inscription, 6€ par personne

(places limitées). Gratuité pour les moins de 6 ans.

Les mardis de 17h à 19h et les jeudis de 9h à 11h juillet et août

Départ place du Foirail à Vergt.

Chaussures de marche conseillées.

Non accessible aux personnes à mobilités réduite..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 11:00:00. .

Place du Foirail

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Vergt Forest Park

Discover the Vergt forest park.

Follow the guide!

Tree species, natural forest, dry meadow, viewpoint over Vergt,

history of the site… A walk full of surprises!

Registration required, 6? per person

(places are limited). Free for children under 6.

Tuesdays from 5pm to 7pm and Thursdays from 9am to 11am July and August

Departure from Place du Foirail, Vergt.

Walking shoes recommended.

Not accessible to the disabled.

Parque forestal de Vergt

Descubre el parque forestal de Vergt.

¡Siga al guía!

Especies arbóreas, bosque natural, pradera seca, mirador sobre Vergt,

¡Un paseo lleno de sorpresas!

Inscripción obligatoria, 6? por persona

(plazas limitadas). Gratuito para menores de 6 años.

Martes de 17.00 a 19.00 h y jueves de 9.00 a 11.00 h Julio y agosto

Salida de la Place du Foirail de Vergt.

Se recomienda llevar calzado de senderismo.

No accesible para personas con movilidad reducida.

Waldpark von Vergt

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch den Waldpark von Vergt.

Folgen Sie der Führerin!

Baumarten, Naturwald, Trockenwiese, Aussichtspunkt auf Vergt,

geschichte des Ortes…Ein Spaziergang voller Überraschungen!

Nach Anmeldung, 6 ? pro Person

(begrenzte Anzahl an Plätzen). Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren.

Dienstags von 17:00 bis 19:00 Uhr und donnerstags von 9:00 bis 11:00 Uhr Juli und August

Start am Place du Foirail in Vergt.

Wanderschuhe werden empfohlen.

Nicht zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

