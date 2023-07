Marché aux veaux Place du Foirail Valence-d’Albigeois, 24 juillet 2023, Valence-d'Albigeois.

Valence-d’Albigeois,Tarn

Le marché aux veaux de Valence d’Albigeois, le 2nd et 4ème lundi du mois, où l’on vient négocier (parfois de loin) et toujours en Francs, le prix « au cul » de sa bête, est l’un des symboles de notre ruralité qui ne veut s’adapter mais pas disparaitre..

2023-07-24

Place du Foirail

Valence-d’Albigeois 81340 Tarn Occitanie



The calf market in Valence d’Albigeois, on the 2nd and 4th Monday of the month, where people come to negotiate (sometimes from far away) and always in Francs, the price « on the ass » of their animal, is one of the symbols of our rurality which does not want to adapt but not disappear.

El mercado de terneros de Valence d’Albigeois, el 2º y 4º lunes de cada mes, donde la gente viene a negociar (a veces desde lejos) y siempre en francos, el precio de su animal, es uno de los símbolos de nuestra vida rural que no quiere adaptarse pero tampoco desaparecer.

Der Kälbermarkt in Valence d’Albigeois, der am zweiten und vierten Montag des Monats stattfindet und auf dem man (manchmal von weit her) und immer in Franken den « Arschpreis » für sein Tier aushandelt, ist eines der Symbole unseres ländlichen Raums, der sich nur anpassen, aber nicht aussterben will.

