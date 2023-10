Vide-grenier de la Calandreta Place du Foirail Tarbes, 22 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

La Calandreta deu País Tarbés organise son vide-grenier d’automne avec buvette et restauration sur place !

Les bénéfices de cette journée reviendront à l’école Calandreta pour l’organisation de projets pédagogiques.

Les calandrons et l’association vous remercient d’avance !

Dinc a lèu !

INSCRIPTION par téléphone ou mail (bloc coordonnées).

2023-10-22 09:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

Place du Foirail TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



La Calandreta deu País Tarbés organizes its autumn garage sale, with refreshments and food on site!

Profits from this event will be donated to the Calandreta school for educational projects.

The Calandrons and the association thank you in advance!

Dinc a lèu!

REGISTRATION by phone or e-mail (contact details block)

La Calandreta deu País Tarbés organiza su venta de garaje de otoño, ¡con refrescos y comida in situ!

Los beneficios del evento se destinarán a la escuela de Calandreta para ayudar a organizar proyectos educativos.

Los Calandreta y la asociación os dan las gracias de antemano

¡Dinc a lèu!

INSCRIPCIÓN por teléfono o correo electrónico (bloque de datos de contacto)

Die Calandreta deu País Tarbés organisiert ihren Herbstflohmarkt mit Getränken und Essen vor Ort!

Der Erlös dieses Tages kommt der Calandreta-Schule für die Organisation von pädagogischen Projekten zugute.

Die Calandrons und der Verein danken Ihnen im Voraus!

Dinc a lèu!

ANMELDUNG per Telefon oder E-Mail (Block Kontaktdaten)

Mise à jour le 2023-10-10 par OT de Tarbes|CDT65