Les Sigoul’Estivales : soirée gourmande & musicale Place du Foirail, 7 juillet 2023, Sigoulès-et-Flaugeac.

Sigoulès-et-Flaugeac,Dordogne

A Sigoulès-et-Flaugeac, une soirée gourmande et musicale vous attend à partir de 19h sur la place du foirail.

Restauration sur place.

Cette animation est organisée par le Comité des Fêtes de Sigoulès..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 23:00:00. .

Place du Foirail

Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In Sigoulès-et-Flaugeac, a gourmet and musical evening awaits you from 7 pm on the foirail square.

Catering on the spot.

This animation is organized by the Festival Committee of Sigoulès.

En Sigoulès-et-Flaugeac, una velada gastronómica y musical le espera a partir de las 19.00 h en la plaza del Foirail.

Catering in situ.

Este evento está organizado por el Comité des Fêtes de Sigoulès.

In Sigoulès-et-Flaugeac erwartet Sie ab 19 Uhr auf dem Place du foirail ein Abend für Feinschmecker und Musik.

Verpflegung vor Ort.

Diese Veranstaltung wird vom Comité des Fêtes de Sigoulès organisiert.

