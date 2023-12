Journée des enfants Place du Foirail Saint-Vincent-de-Tyrosse, 1 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Structures gonflables, maquillages, balades en calèche, ateliers créatifs, tempête de neige, chants de Noël par le groupe vocal Adagio… en présence du Père Noël !

Goûter offert par la Ville et les boulangeries tyrossaises..

Place du Foirail

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Inflatable structures, face painting, horse-drawn carriage rides, creative workshops, snow storm, Christmas carols by the Adagio vocal group? and Santa Claus!

Snacks provided by the town and Tyross bakeries.

Hinchables, pintacaras, paseos en coche de caballos, talleres creativos, tormenta de nieve, villancicos cantados por el grupo vocal Adagio… ¡y Papá Noel!

Merienda a cargo de las panaderías del pueblo y de Tyross.

Hüpfburgen, Schminken, Kutschfahrten, kreative Workshops, Schneesturm, Weihnachtslieder von der Vokalgruppe Adagio? in Anwesenheit des Weihnachtsmannes!

Die Stadt und die Bäckereien von Tyross bieten einen Imbiss an.

