Saint-Vincent-de-Tyrosse Concert Place du Foirail Saint-Vincent-de-Tyrosse, 21 juin 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Concert Mercredi 21 juin, 17h30 Place du Foirail Comment bien fêter le solstice d’été ?

En musique évidemment !!

A 17h30 à la Bibliothèque Gabriel Fauthoux « NOMADE » – spectacle musical pour les petits

A 19h à la place Foirail

Batucada La Txiki Family

La Chorale On Air des CMR Landes

Deux groupes proposés par Landes Musiques Amplifiées : Taldea Covers & Ju’s Box

Sur place deux food-trucks pour ravir les papilles de tout le monde

Une buvette sera également tenue par Landes Musiques Amplifiées Place du Foirail Rue du Foirail – 40230 SAINT-VINCENT DE TYROSSE Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:50:00+02:00

