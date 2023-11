JEAN GUILAINE OU LA MER PARTAGEE Place du Foirail Saint-Pons-de-Thomières, 9 novembre 2023, Saint-Pons-de-Thomières.

Saint-Pons-de-Thomières,Hérault

Projection du film suivie d’un debat et d’une séance de dédicasses avec Jean Guilaine.

2023-11-09 18:00:00 fin : 2023-11-09 . .

Place du Foirail

Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie



Film screening followed by discussion and book signing with Jean Guilaine

Proyección de la película seguida de debate y firma de libros con Jean Guilaine

Filmvorführung mit anschließender Diskussion und Autogrammstunde mit Jean Guilaine

Mise à jour le 2023-10-26 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC